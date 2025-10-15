”Uitându-mă la ce s-a întâmplat între relația Comisia Europeană-Grecia, când nouă ani de zile Comisia Europeană a închis ochii la derapajele celor din Grecia și știm foarte bine ce s-a întâmplat. Noi suntem la vreo trei ani de zile de închis ochii și surpriza neplăcută a fost acum când, deși era un buget cu aprobat 7%.

În momentul în care Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, a aprobat un deficit bugetar mai mare cu 25 de miliarde de lei față de cel aprobat inițial. Deci nu mai este doar un analist care spune asta este oficial politica României de a crește deficitul în 2025 față de cel inițial.

Din păcate este un deficit mai mare decât cel de anul trecut, din păcate înseamnă împrumuturi mai mari, iar deficite mari înseamnă și inflație mare. Ele merg mână-n mână.

O țară care are deficite bugetare mari și le crește nu are cum să aibă și inflație în scădere. Este imposibil decât dacă ajunge într-o criză puternică. Altfel prețurile nu vor scădea”, a declarat Florin Cîțu, la Realitatea PLUS.