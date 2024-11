Decoct natural din usutoi, anason si ardei iute:

Faceti un decoct din cantitati egale de usturoi, anason si ardei iute si luati zilnic 2 linguri de 3 ori. Pentru a grabi procesul de slabire, beti ceaiuri de coada calului si urzica. Semintele de urzica pisate si consumate sunt foarte eficiente pentru slabit. Ceaiul de papadie este la fel de bun pentru slabit, elibereaza organismul de fluidele excesive. In plus, papadia este excelenta pentru functionarea inimii, ficatului si creierului.

Otetul din cidru de mere, eficient pentru slabit:

Otetul din cidru de mere duce la disparitia excesului de grasime. 2 lingurite de otet din cidru de mere intr-un pahar cu apa la fiecare masa, ajuta in procesul de slabire. Procesul este lent in mod normal, dar cine tine deja o cura de slabire sau are un program fix si nu mai poate slabi, sa incerce aceasta reteta veche si eficienta. Otetul din cidru de mere da posibilitatea organismului de a arde grasimile, ci nu de a le depune. Daca nu suportati gustul, trebuie sa stiti ca exista otet din cidru de mere si sub forma de capsule.

Nucile contin cea mai bogata sursa de serotonina, de aceea dau senzatia de satietate. Persoanele care tin cura de slabire ar trebui sa manance o mana de nuci zilnic, acestea ajuta la slabit, deoarece stavilesc pofta necontrolata de a manca.

Sucul de pir, eficient in obezitate si slabire drastica:

Sucul din pir este unul dintre cele mai eficiente sucuri anti-cancerigene, care este extrem de benefic si pentru cei suferinzi de obezitate. Așadar, persoanele care doresc sa slabeasca considerabil, sa nu uite de sucul de pir. Sucul se obtine din incoltirea plantei, care la numai o saptamana ajunge de 15-23 de cm si poate fi folosit pentru obtinerea sucului proaspat, conform sfatnaturist.