Deși rafturile supermarketurilor sunt pline de soluții special concepute pentru curățarea cuptoarelor, multe dintre ele implică frecare intensă și lasă în urmă vapori toxici, riscanți mai ales pentru cei care au copii sau animale de companie. În schimb, metoda bazată pe bicarbonat de sodiu, lămâie și oțet s-a dovedit a fi o alternativă sigură și la fel de eficientă.

Bicarbonatul de sodiu acționează ca un abraziv delicat, înlăturând grăsimea fără a zgâria pereții interiori ai cuptorului. În plus, proprietățile sale alcaline dizolvă depunerile carbonizate și neutralizează mirosurile neplăcute. Lămâia vine cu un plus de prospețime, iar acidul său citric ajută la desprinderea resturilor lipite. În același timp, oțetul, în combinație cu bicarbonatul, produce o reacție efervescentă care facilitează desprinderea murdăriei și igienizează suprafețele.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți grătarele și tăvile, curățându-le separat. Apoi, pregătește o pastă din bicarbonat și apă, aplic-o pe pereții interiori și adaugă câteva picături de zeamă de lămâie. Pasta trebuie lăsată să acționeze între 15 și 30 de minute, în funcție de cât de murdar este cuptorul.

Următorul pas este pulverizarea oțetului peste stratul de bicarbonat. Reacția de spumare care are loc ajută la desprinderea depunerilor, în timp ce neutralizează mirosurile. Tot ce rămâne de făcut este să ștergi suprafețele cu un burete umed, iar la final să treci cu o cârpă curată pentru a îndepărta ultimele urme.

Rezultatul este un cuptor care arată și miroase ca nou, pregătit pentru următoarele rețete.

Chiar dacă acest truc face minuni, specialiștii recomandă și câteva obiceiuri simple pentru a preveni depunerile masive de grăsime. Curățarea rapidă după fiecare utilizare, cât timp cuptorul este încă ușor cald, împiedică murdăria să se întărească. De asemenea, folosirea hârtiei de copt sau a foliei de aluminiu pe tăvi reduce mult reziduurile.

Pentru cuptoarele moderne dotate cu funcții de autocurățare, producătorii recomandă activarea acestor programe periodic. Ele ridică temperatura la niveluri care ard complet resturile, transformându-le în cenușă ce poate fi apoi ștearsă cu o cârpă.

Acest amestec simplu de bicarbonat, lămâie și oțet demonstrează că soluțiile naturale nu doar că pot înlocui produsele chimice, dar aduc și beneficii suplimentare: un mediu mai sănătos, un miros plăcut și un electrocasnic care rezistă mai mult timp. Adoptarea acestui obicei face ca sarcina curățării cuptorului să fie mai puțin obositoare și mult mai sigură, potrivit sursei.