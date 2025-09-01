Duminică, 31 august 2025, Daniel Gomes Vila a murit în timpul unui meci amical. Echipa sa, CF Montija, s-a confruntat cu CF Zuazo. Portarul spaniol s-a prăbușit la pământ chiar în ultimele minute ale partidei.

Cauza morții portatului de 33 de ani

Daniel Gomes Vila, un portar din Spania, s-a prăbușit pe teren în ultimele minute ale unui meci amical dintre echipa sa, CF Montija, și CF Zuazo. Sportivul tocmai ce primise un gol și trimisese mingea astfel încât colegii lui să reia jocul de la centrul terenului.

Jucătorii s-au îndreptat imediat către Daniel atunci când l-au văzut la pământ și au făcut tot posibilul să aibă grijă de el până la sosirea echipajelor de salvare. În scurt timp, a sosit o ambulanță care l-a transportat pe portat la spital.