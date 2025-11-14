Investigația privind moartea fetiței de doi ani, survenită în urma unei proceduri de sedare într-o clinică stomatologică din București, a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Preluarea dosarului marchează o extindere a anchetei și reflectă gravitatea situației. Circumstanțele intervenției medicale, tipul de anestezie administrată și condițiile în care s-a produs stopul cardio-respirator intră acum în competența procurorilor de rang superior.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat că dosarul a ajuns la această instituție în aceeași zi, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate împrejurările care au dus la tragedie. Inițial, dosarul fusese deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, după ce personalul clinicii stomatologice a sesizat autoritățile privind stopul cardio-respirator al copilului și eșecul resuscitării.

Transferul dosarului indică faptul că anchetatorii analizează o gamă mai largă de infracțiuni posibile, de la malpraxis, la vătămare corporală sau ucidere din culpă. Această procedură este considerată obișnuită în cazurile de moarte suspectă, în special când sunt implicate proceduri medicale invazive, pacienți vulnerabili și există suspiciuni privind respectarea protocoalelor.

Medicii au ignorat total analizele copilei care nu erau chiar normale

Fetița de doi ani a fost adusă la clinica stomatologică pentru o intervenție care necesita sedare intravenoasă. Conform relatărilor oferite de familie, în timpul procedurii, copila a intrat în stop cardio-respirator, iar personalul medical nu a reușit să o resusciteze.

Tatăl fetiței a declarat că mama copilului l-ar fi informat anterior pe medicul stomatolog despre existența unor analize cu rezultate în afara valorilor normale. Părintele susține că, în ciuda acestei avertizări, familia a fost instruită să se prezinte la programarea stabilită pentru intervenție.

Declarațiile părintelui constituie o direcție majoră de investigație. Anchetatorii vor verifica modul în care medicul și clinica au evaluat riscurile, documentele medicale și istoricul copilului înainte de a administra anestezia intravenoasă.

Sedarea intravenoasă este o procedură medicală care impune un protocol strict, prezența unui medic anestezist, monitorizare continuă și echipamente adecvate pentru gestionarea situațiilor de urgență.