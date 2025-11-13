O fetiță de 2 ani a murit în urma unei anestezii. Un prieten apropiat de-al familiei face declarații cutremurătoare: „Mama venise cu fetița de la Câmpulung pentru tratament de specialitate!”

„Micuța avea de tratat două carii. Părinții sunt de fel din Câmpulung. Au ales să vină la o clinică privată din București, deoarece încrederea era mai mare în ceea ce privește partea asta de medicină dentară. Moment în care au ajuns la clinică, s-au stabilit pașii anesteziei intravenoase, din ce am înțeles eu, pentru fetiță. S-a făcut analiza fetiței, s-a luat în considerare ultimele analize care au fost făcute ieri tot într-un centru privat de recoltare al analizelor, iar din discuțiile pe care le-am auzit în momentul în care am ajuns aici, din partea medicilor...este faptul că după 20 de minute de după anestezie fetița a început să prezinte semne de scădere din punct de vedere al pulsului și al tensiunii arteriale.”, a declarat Șerban Iftime, apropiat al familiei, exclusiv pentru Realitatea PLUS.