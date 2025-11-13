Conform primelor informații, micuța ar fi primit o doză prea mare de anestezic, iar organismul ei nu a mai rezistat.

Cum s-a produs tragedia?

Copila fusese adusă de părinți la stomatolog pentru o intervenție minoră. La scurt timp după administrarea anesteziei, în jurul orei 17:30, fetița a început să manifeste simptome severe – dificultăți de respirație și pierderea cunoștinței. Personalul clinicii a alertat serviciul de urgență 112, iar echipajele medicale au intervenit rapid.

„În jurul orei 19:30, polițiștii Secției 10 au fost sesizați cu privire la faptul că, într-o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Medicii sosiți la fața locului au încercat timp de 40 de minute să o resusciteze pe fetiță. Deși aceasta a răspuns de două ori manevrelor, inima ei a cedat în final.

Medicul care a efectuat anestezia lucrează, potrivit surselor judiciare, și în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca.

Autoritățile investighează cazul

Cazul a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, care urmează să stabilească exact cum s-a produs tragedia și dacă s-au respectat toate procedurile medicale.

Incidentul a avut loc la Crystal Dental Clinic White, unde, în prezent, anchetatorii au ridicat documente medicale și probe pentru analiză. Conform surselor, clinica în cauză nu ar fi de pediatrie.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii.

Autoritățile urmează să stabilească dacă moartea fetiței a fost cauzată de o eroare medicală, de o reacție adversă neașteptată sau de o combinație de factori. Până la finalizarea anchetei, activitatea medicului și a clinicii este atent monitorizată.