Cum s-a produs tragedia?

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, identificat drept Jacob Vera, îngrijea cei doi copii ai săi în timp ce soția se afla la serviciu. În loc să rămână acasă, el a decis să plece, lăsându-și fiica nou-născută în leagăn și pe fratele ei mai mare singur în cameră. Când mama s-a întors acasă, a făcut descoperirea șocantă: fetița era înfășurată într-o pătură și nu mai respira.

Autoritățile au constatat că bebelușul murise prin asfixiere, cel mai probabil după ce a rămas blocat într-o poziție periculoasă, fără ca nimeni să intervină. Medicii legiști au stabilit că moartea survenise cu câteva ore înainte ca mama să ajungă acasă.

După tragedie, tatăl a fugit din oraș, cerând ajutorul unui cunoscut pentru a ajunge în statul Illinois. Martorul a declarat că bărbatul era vizibil agitat și ar fi spus că „vrea doar să scape de toată drama”. Poliția l-a localizat ulterior, iar acesta a recunoscut că i-a lăsat singuri pe copii, afirmând că „nu a vrut să le facă rău”.

Jacob Vera a fost arestat și urmează să fie condamnat la începutul lunii decembrie 2025, după ce a pledat vinovat pentru neglijență care a dus la moartea unui minor. Procurorii au subliniat că fapta sa este deosebit de gravă și că „niciun părinte responsabil nu ar trebui să lase un copil atât de mic nesupravegheat, nici măcar pentru câteva minute”.

Comunitatea locală este în stare de șoc.

O clipă de neatenție s-a transformat într-o pierdere ireparabilă — un nou-născut și-a pierdut viața, iar o familie întreagă a fost distrusă.