Anchetatorii ruși iau în calcul ipoteza că gestul ar fi fost comis pe fondul geloziei copilului față de noul membru al familiei, o reacție emoțională care, potrivit psihologilor, nu este neobișnuită la copii de vârste fragede, însă rareori are consecințe atât de dramatice.

Mama i-a lăsat singuri pentru scurt timp

Potrivit primelor informații, copiii se aflau singuri în apartament în momentul tragediei. Mama lor ar fi lipsit pentru o perioadă scurtă, în timp ce tatăl se afla la serviciu. Un martor a relatat că a auzit țipetele unei fetițe de la fereastra unui apartament situat la etajul patru, urmate de o scenă cutremurătoare: trupul neînsuflețit al bebelușului zăcând pe asfalt.

Anchetă penală deschisă

Serviciile de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru micuțul de 21 de zile. Moartea a fost declarată pe loc.

Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

„Se analizează acțiunile părinților, care i-au lăsat nesupravegheați pe cei doi copii, precum și posibile alte cauze ce au condus la tragedie”, au declarat oficialii.

Autoritățile nu exclud varianta ca mama copilului să fie trasă la răspundere penală pentru neglijență.

Apel la responsabilitate din partea autorităților locale

Șeful districtului Zelenodolsk, Mihail Afanasiev, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și a făcut apel la toți părinții să manifeste maximă atenție:

„Anchetatorii verifică toate detaliile cazului. Este o tragedie care ne obligă să fim vigilenți și să nu lăsăm niciodată copiii mici singuri, nici măcar pentru câteva minute.”

Tragedia a generat un val de reacții în mediul public, unde mulți se întreabă cum a fost posibil ca doi copii atât de mici să rămână nesupravegheați. Specialiștii atrag atenția că apariția unui nou-născut poate provoca reacții puternice la copiii mai mari, inclusiv sentimente de rivalitate sau gelozie, motiv pentru care este esențial ca părinții să acorde atenție suplimentară ambilor copii în perioada de adaptare.