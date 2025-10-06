Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, echipajul medical a fost solicitat de urgență pentru a interveni în cazul unui copil aflat în stop cardiorespirator. „Echipajul a aplicat protocolul complet de resuscitare, însă, din păcate, fără rezultat. Copilul a fost declarat decedat”, a precizat medicul Diana Claudia Tătărici, purtător de cuvânt al SAJ Constanța, citată de Ziua de Constanța.

Mama l-a găsit fără suflare

Rudele sunt devastate. Mătușa copilului a povestit că micuțul era perfect sănătos și că mama l-a găsit fără suflare dimineața, după ce îl hrănise.

„S-a trezit și s-a uitat la băiat. Era deja mort. A sunat imediat la ambulanță. Nu avea nicio problemă de sănătate, era un copil sănătos. Cel mai probabil s-a înecat cu lapte”, a declarat femeia.

Cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicii legiști, după efectuarea necropsiei. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a clarifica toate detaliile tragediei.

Cazuri similare în trecut

Din nefericire, nu este primul incident de acest fel. În urmă cu câțiva ani, o fetiță de două luni din Bistrița a murit după ce s-a asfixiat cu laptele matern, iar în 2020, un nou-născut de doar trei zile a decedat la spitalul din Alba Iulia în circumstanțe similare.

Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor de înec la sugari, mai ales în primele luni de viață, recomandând ca bebelușii să fie supravegheați atent în timpul hrănirii și după alăptare.