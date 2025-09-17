Ancheta a arătat că cei doi refuzaseră în mod repetat să monteze un scaun auto pentru copil, pe motiv că „nu s-ar potrivi cu aspectul mașinii lor de lux, roșie”. În schimb, micuțul era transportat fie pe bancheta din spate, fie chiar pe scaunul din față, fără protecție.

Copil lăsat fără protecție, lovit și netratat la timp

În toamna anului trecut, medicii confirmaseră că bebelușul era sănătos la un control de rutină. La doar câteva zile, însă, părinții s-au prezentat la spital cu micuțul în stop cardio-respirator. Examinările au scos la iveală multiple traumatisme craniene, semn că acesta fusese supus unor lovituri repetate.

Conform motivării instanței, tatăl este cel care ar fi provocat rănile fatale. Totuși, și mama a fost considerată responsabilă, pentru că nu a acționat imediat atunci când a observat că starea copilului se agravează. Mai mult, procurorii au arătat că femeia a amânat intenționat prezentarea la spital, alegând să își continue activitățile personale, deși micuțul intrase deja în comă.

Sentințe menținute de Curtea de Apel

După moartea copilului, părinții au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă și neglijență. Instanța de fond i-a găsit vinovați, iar Curtea de Apel Iași a menținut pedepsele: cinci ani pentru tată și patru ani pentru mamă.

Judecătorii au subliniat că tragedia putea fi evitată prin respectarea unor reguli simple de siguranță rutieră și printr-o reacție promptă la semnele de boală ale copilului.

În România, utilizarea scaunelor auto este obligatorie prin lege, însă numeroși părinți continuă să le evite, deși lipsa protecției poate duce la consecințe fatale.