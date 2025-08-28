Pedeapsa aplicată tatălui vitreg

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, inculpatul K.Ş.O. a fost condamnat la:

22 de ani de închisoare pentru omor calificat în context de violență în familie;

4 ani și 3 luni de închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului.

După contopirea pedepselor, bărbatul urmează să execute 23 de ani și cinci luni de detenție.

Pedeapsa aplicată mamei

Mama copilului, C.E., a primit o pedeapsă și mai mare:

23 de ani de închisoare pentru omor calificat prin violență în familie;

4 ani și 3 luni de închisoare pentru complicitate la rele tratamente aplicate minorului.

În total, ea va executa 24 de ani și cinci luni de închisoare, după contopirea pedepselor.

Faptele reținute de procurori

Ancheta a stabilit că, în intervalul 4 – 7 februarie 2025, bărbatul a agresat de mai multe ori copilul de opt luni. Micuțul a fost lovit cu pumnul în zona capului, cu palma în zona feței și apăsat pe piept cu intenția de a fi sufocat. În urma acestor violențe, copilul a suferit traumatisme severe, inclusiv o fractură craniană și hemoragii interne, care au dus la deces pe 8 februarie 2025.

Procurorii subliniază că mama a știut de agresiuni, nu a cerut ajutor medical de urgență și a asistat pasiv la alte acte de violență comise asupra fiului ei, contribuind astfel indirect la tragedie.

Sentința Tribunalului Covasna nu este definitivă și poate fi contestată în instanțele superioare.