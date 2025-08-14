Ce s-a întâmplat cu micuțul?

Primele zile ale sejurului au decurs normal, însă marți dimineață, 12 august, totul s-a schimbat. „Era ora 5 când l-am auzit plângând. Avea o ușoară durere de burtică, dar i-a trecut repede. Ne-am întors la culcare. Când ne-am trezit din nou, avea pete pe corp și pielea violet. L-am luat în brațe și era inconștient”, a povestit mama, potrivit Știri Diaspora.

În panică, femeia a cerut ajutor la recepția hotelului. Medicul unității a sosit cu întârziere, iar ambulanța a ajuns după mai multe minute. Până la intervenția echipajului, turiști din Ucraina și Germania au încercat să-l resusciteze pe micuț. Arian a fost transportat de urgență la spital, însă, după aproximativ 40 de minute, medicii au declarat decesul.

Probleme birocratice și costuri uriașe

Durerea familiei este amplificată de dificultățile întâmpinate în repatrierea trupului copilului. După ce au achitat peste 5.000 de euro pentru spitalizare și servicii funerare în Turcia, părinții s-au lovit de cerințele stricte ale Consulatului italian din Smirna, care refuză documentele trimise electronic și solicită originalele prin poștă.

„În 2025, e greu de înțeles o astfel de birocrație. Dacă actele nu ajung la timp, zborul va fi amânat, iar costurile vor crește”, a spus mama îndurerată.

Autoritățile nu au comunicat încă rezultatele investigațiilor privind cauza morții copilului.