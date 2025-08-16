Un copil de doi ani a murit după ce a fost lovit de mașina tatălui său, în curtea casei. Incident șocant, în județul Bistrița

Un copil de doi ani a murit după ce a fost lovit de mașina tatălui său, în curtea casei. Incident șocant, în județul Bistrița / Foto: Inquam Photos
Un copil de doi ani a murit după ce a fost lovit de mașina tatălui său, în curtea casei. Incident șocant, în județul Bistrița / Foto: Inquam Photos

Tragedie într-o localitate din județul Bistrița-Năsăud: un bărbat și-a accidentat mortal copilul de doi ani, după ce l-a lovit cu mașina în timp ce parca în curtea casei.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în localitatea Şanţ, din jude'ul Bistrița.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei. Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au transmis reprezentanții Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, constatându-se că acesta nu se afla sub influenţa alcoolului.

Verificările continuă în acest caz, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia vor fi stabilite cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.