Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în localitatea Şanţ, din jude'ul Bistrița.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei. Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au transmis reprezentanții Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, constatându-se că acesta nu se afla sub influenţa alcoolului.

Verificările continuă în acest caz, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia vor fi stabilite cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.