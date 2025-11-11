Tragedie în Harghita: un copil de un an și cinci luni a murit după ce a fost lovit de mașina condusă de mama sa

Copil lovit de mașină
Copil lovit de mașină

Un accident cumplit a avut loc marți, în comuna Lunca de Jos, județul Harghita. Un copil de doar un an și cinci luni a murit după ce a fost lovit accidental de autoturismul condus de mama sa, în momentul în care femeia încerca să iasă cu mașina din curtea casei.

Potrivit primelor informații, femeia, în vârstă de 28 de ani, nu ar fi observat că micuțul se afla în apropierea vehiculului. În încercarea de a părăsi curtea, aceasta l-a acroșat cu mașina, provocându-i răni grave.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, viața copilului nu a mai putut fi salvată.

Ancheta poliției

Poliția Județeană Harghita a confirmat tragedia și a transmis că a fost deschis un dosar pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 12:40, polițiștii harghiteni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier în comuna Lunca de Jos, sat Valea Rece. Din primele cercetări a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism în curtea locuinței, ar fi accidentat un minor, în vârstă de 1 an și 5 luni. Din păcate, copilul a suferit leziuni grave și a fost declarat decedat de echipajul medical prezent la fața locului”, se arată în comunicatul Poliției.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și a dinamicii evenimentului.