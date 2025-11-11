Potrivit primelor informații, femeia, în vârstă de 28 de ani, nu ar fi observat că micuțul se afla în apropierea vehiculului. În încercarea de a părăsi curtea, aceasta l-a acroșat cu mașina, provocându-i răni grave.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, viața copilului nu a mai putut fi salvată.

Ancheta poliției

Poliția Județeană Harghita a confirmat tragedia și a transmis că a fost deschis un dosar pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 12:40, polițiștii harghiteni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier în comuna Lunca de Jos, sat Valea Rece. Din primele cercetări a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism în curtea locuinței, ar fi accidentat un minor, în vârstă de 1 an și 5 luni. Din păcate, copilul a suferit leziuni grave și a fost declarat decedat de echipajul medical prezent la fața locului”, se arată în comunicatul Poliției.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și a dinamicii evenimentului.