„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe de doi ani I s-a administrat intravenos anestezic. Deci, este strigător la cer ca, unui copil de doi ani de zile, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu era în regulă, să i se administreze intravenos anestezic. Este evident că fata a intrat în comă după administrarea acestei doze uriașe de anestezic. Astfel de proceduri se fac la adulți, nu la copii, mai ales că era netestată copila. Pe de altă parte, la Spitalul Floreasca, copilului i s-au făcut niște investigații cu privire la sănătatea copilului. Cei de acolo au transmit buletinul complet de analize al copilului către clinica medicală, cu specificația că transaminazele sunt foarte mari. Însă, cei de la clinică au trecut peste aceste analize și au spus că ei pot face intervenția în continuare fără absolut niciun fel de problem. Urmare a acestei neglijențe, spun doar neglijență la acest moment, deși ea depășește normele neglijenței, trecând peste toate aceste analize, care nu erau în regulă, cei de la clinica stomatologică au administrat intravenos anestezia unui copil de doar doi ani. Este evident că organismul unui copil, suferind probabil și de alte boli, anestezia și-a făcut efectul invers, și anume, a indus copilul într-o comă, prima data, ș două stopuri cardiace. S-a încercat o resuscitare, dar nu s-a reușit. Practic, la acest moment, vorbim de un copil decedat. Este strigător la cer ce s-a întâmplat la acea clinică. Trebuie menționat că familia nu a fost lăsată niciun moment să ajungă înăuntru, eu am fost sunat după 3-4 ore, nici Salvarea nu venise acolo. Norocul nostru este că s-au deplasat acolo niște organe de la cercetare penală și de la Parchet și sper că își vor face treaba ca la carte”, a declarat la Realitatea Plus avocatul familiei îndoliate.

O copilă de numai doi ani a murit joi seară, după ce a suferit complicații grave în timpul unei proceduri dentare efectuate într-o clinică privată din Sectorul 3 al Capitalei.