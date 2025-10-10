În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier produs în cartierul Primăverii din Capitală. După impact, acesta a părăsit locul faptei, iar o tânără de 23 de ani a fost transportată la spital. Testele efectuate ulterior au arătat prezența cocainei în organismul tânărului, motiv pentru care a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 17 septembrie. La data de 25 septembrie, instanța a decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu.

Procurorii îl cercetează acum pentru conducerea unui vehicul sub influența drogurilor, infracțiune care, potrivit legii, se pedepsește cu închisoare. Vineri dimineață, Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 pentru a solicita prelungirea măsurii de arest la domiciliu.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins de poliție după ce a fugit de la locul unui grav accident rutier

„Gest lipsit de moralitate” și apelul către societate

În fața instanței, tânărul a descris gestul de a fugi de la locul accidentului ca fiind unul „lipsit de moralitate”. A recunoscut consumul de droguri, însă a afirmat că nu se afla sub influența substanțelor în momentul producerii accidentului.

„Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”, a declarat Toto Dumitrescu reporterilor.

Posibile consecințe legale

Dacă, în urma administrării tuturor probelor din timpul urmăririi penale, se confirmă că Toto Dumitrescu a provocat accidentul, a părăsit locul faptei și a fost depistat pozitiv la substanțe interzise, riscul unei pedepse privative de libertate este ridicat. Potrivit legislației în vigoare, faptele de acest tip pot duce la condamnări cu executare, în funcție de circumstanțele stabilite de instanță.

Toto Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu