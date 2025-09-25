Tânărul este implicat într-un dosar penal deschis în urma unui accident rutier din care a fugit. Ulterior, el a fost prins și testat, iar rezultatele analizelor au indicat consum de substanțe halucinogene.

Brigada Rutieră a precizat că bărbatul de 28 de ani fusese reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru părăsirea locului accidentului sau pentru alterarea urmelor acestuia.

Accidentul s-a produs săptămâna trecută, la intersecția bulevardelor Primăverii și Mircea Eliade. O șoferiță de 23 de ani intenționa să vireze la stânga, dar a fost lovită de autoturismul condus de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză mare. Mașina tinerei a fost serios avariată, iar victima a ajuns de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Toto Dumitrescu nu este la prima abatere. În urmă cu doar 3 luni, se lăuda public că a condus drogat: „Am mers mult timp așa fumat”