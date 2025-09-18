În urmă cu doar trei luni, în cadrul unui podcast, el vorbea cu nonșalanță despre condusul sub influența substanțelor interzise.

Toto Dumitrescu a recunoscut că de-a lungul timpului a condus de multe ori sub influența substanțelor psihoactive. Actorul a precizat că a fost prins de polițiști în trecut și că nu recomandă aceste practici.

„Cu toții mai bem un pahar de vin. Noi ăștia tineri suntem mai susceptibili substanțelor interzise. Nu recomand, nu promovez asta. Am fost prins la volan, fumasem un cui cu frate miu, nu mai aveam baterie la telefon”, a povestit Toto.

El a descris cum a refuzat să rămână la prietenul său și a vrut să ajungă acasă. „El a spus să rămân la el, dar eu am zis că vreau să dorm acasă la mine. Nu am avut cum să mă uit pe Waze. Ajuns într-un filtru, dar am zis că nu mă oprește. Ce să mai dau înapoi, nu eram pățit”, a adăugat actorul.

Toto a explicat cum a încercat să evite controlul poliției: „Îi văzusem de departe, aveam o șansă să mă întorc din drum, dar am zis că, dacă mă oprește spun că sunt obosit, vin de la o filmare. Am învățat multe texte, de aia am ochii roșii”.

SURSE: Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore

Reacția polițiștilor și experiențele trecute

Fiul lui Ilie Dumitrescu a povestit cum a fost oprit de polițiști. „Mă oprește, dar stângaci fiind, s-au prins instant că era ceva dubios cu mine, pentru că eram și puțin panicat. Acum nu aș mai face treaba asta, nu m-aș mai urca niciodată fumat la volan. Poate să nu fie vina ta și să se întâmple ceva. O nesincronicitate în care e vina altcuiva, dar pici tu ca vinovat. Și nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit”, a spus Toto.

Actorul a amintit că a fost atent în timp ce conducea fumat: „Eram cel mai atent când fumam și conduceam. Accidentele pe care le-am avut au fost când eram treaz. Am mers mult timp așa fumat. Pe atunci nu îmi puneam nici centura. Nu sunt un exemplu”.

Urmărire penală și mandat de arestare

Toto Dumitrescu este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului, în urma unui eveniment rutier din weekend. Procurorii au solicitat instanței emiterea unui mandat de arestare. Testul de droguri a ieșit pozitiv la cocaină.

„La data de 17 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, faptă prev. şi ped. de art. 338 din Codul penal”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Magistrații au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Nu este prima abatere gravă în trafic. În trecut, Toto a fost cercetat penal și condamnat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare. Sentința a fost dată în decembrie 2021.

