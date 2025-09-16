Martorii spun că şoferiţa s-a asigurat că poate vira la stânga. Acela a fost momentul în care Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul internaţional din Generaţia de Aur, a venit cu o viteză extrem de mare şi a lovit autoturismul în care se afla şoferiţa de 23 de ani, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a provocat un accident rutier GRAV în Capitală, apoi a fugit de la faţa locului. O tânără de 23 de ani, grav rănită
Ce spune Brigada Rutieră
Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.
Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.
Cât rămâne un drog în organism ca să poată fi depistat la teste
Un test antidrog din urină este realizat prin metoda imunocromatografică pentru următoarele droguri: amfetamine, metamfetamine, barbiturice, benzodiazepine, cocaină, cannabis, metadonă, opiacee, morfină, fenciclidina, MDMA (Ecstasy), TCA (antidepresive triciclice).
Pentru ca un drog să fie detectat la testul antidrog, concentrația acestuia din organism trebuie să atingă un anumit nivel.
În mod obișnuit, drogurile nu ies la analize normale de sânge sau urină, de aceea a fost conceput un test special antidrog.
Un drog, indiferent de tipul său, nu este eliminat din organism imediat ce i-a trecut efectul. Mai mult decât atât, eliminarea din organism a drogului este diferită de la persoană la persoană și este în strânsă legătură cu metabolismul, masa corporală, gradul de hidratare al pacientului, cantitatea și frecvența utilizării drogului respectiv.
Cât de repede este eliminat drogul din organism
Mai exact, acești factori influențează eliminarea drogurilor astfel:
- Metabolismul: un metabolism rapid va duce la consumul de substanțe ingerate în timp scurt, iar un metabolism mai lent va duce la eliminarea într-o perioadă mai lungă de timp a drogurilor din organism;
- Masa corporală: o persoană cu o greutate mai mare va înregistra un timp mai îndelungat de excreție a drogului;
- Gradul de hidratare: ingerarea unei cantități mari de apă nu elimină drogul din organism și nici nu duce la un rezultat negativ. Gradul de hidratare poate influenţa perioada în care este eliminată substanța din organism;
- Cantitatea și frecvența utilizării: acesta este cel mai important factor care determină rezultatul unui test antidrog şi afectează perioada de eliminare a substanţei din organism. La o singură utilizare, eliminarea ei din organism se face mai rapid, în timp ce utilizările regulate duc la păstrarea substanței în organism o perioadă îndelungată.
Pentru cât timp pot fi depistate drogurile în urină
- Canabis – 30 zile;
- Metamfetamine – 6 zile;
- Morfină – 6 zile;
- Alcool – 5 zile;
- Barbiturice – 5 zile;
- Cocaină, heroină, MDMA – 4 zile;
- Amfetamine – 3 zile;
- LSD – 3 zile.