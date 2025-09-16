Toto Dumitrescu a fost căutat de poliție după ce a fugit de la locul accidentului. Acesta s-a produs duminică, în Sectorul 1, din București. Din primele date, se pare că şoferiţa venea de pe bulevardul Primăverii şi voia să facă stânga pe bl. Mircea Eliade.

Martorii spun că şoferiţa s-a asigurat că poate vira la stânga. Acela a fost momentul în care Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul internaţional din Generaţia de Aur, a venit cu o viteză extrem de mare şi a lovit autoturismul în care se afla şoferiţa de 23 de ani, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a provocat un accident rutier GRAV în Capitală, apoi a fugit de la faţa locului. O tânără de 23 de ani, grav rănită

Ce spune Brigada Rutieră

"La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.