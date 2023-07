Evenimentul a avut loc la începutul acestei săptămâni, dar abia acum au apărut imagini pe rețelele sociale.

Imagini apocaliptice cu tornada din Apuseni

Imagini din dronă cu urmările vântului puternic au fost surprinse și publicate pe rețele sociale.

Pe imagini se poate observa că vijelia a fost atât de puternică încât a scos din rădăcini copaci, iar pe alții i-a rupt ca pe surcelele. De asemenea, furtuna a distrus zeci de stupi cu albine aflați în zonă.

„Eu nu am crezut că o pădure așa frumoasă să aibă putere să o rupă așa puternic. Eu nu am văzut de când sunt. Am rămas mut, nu știam, să plângă, să-ți vezi toți stupii îmburdați (n.r. răsturnați)”, a spus Adrian, proprietarul stupilor, scrie adevarul.ro.

O şură a fost lovită de fulger, arzând în întregime, iar mai mulţi copaci au fost doborâţi marţi de vânt pe drumuri din Alba, pe perioada în care judeţul s-a aflat sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, a anunţat Instituţia Prefectului.

Alţi copaci au căzut pe carosabil pe DN-1R, blocat temporar între Albac şi Horea, pe DN 75 Câmpeni, în zona barajului Mihoieşti, la Lunca Arieşului şi la Scărişoara, respectiv pe DJ 742 A, la Trâmpoiele-Zlatna.