1. Baiatul mamei

Este de acord cu tot ce spui, insa face tot timpul ceea ce vrea el. Daca este singur, cel mai probabil sta cu parintii, pentru ca are nevoie constanta de o prezenta feminina in viata lui.

2. Prostutul

Nu isi da seama de nimic. Nu are nici cea mai mica banuiala de ce miroase ciudat in casa si nici nu stie ca trebuia sa goleasca galeata de gunoi de acum trei luni. Vei gasi la el in casa vase si rufe murdare aruncate peste tot, fara ca el sa aiba vreo problema cu asta. Pentru el e normal.

3. Delasatorul

A terminat cele mai tari scoli posibile, insa are cele mai prost platite job-uri. Cel mai probabil il vei tine tu cu bani.

4. Ambitiosul

Este opusul Delasatorului, este orientat spre job-uri bine platite, munceste din greu ca sa faca bani. Partea proasta este ca nu are timp de altceva.

5. Gelosul

Este tot timpul preocupat “pe unde umbli”, “cu cine”, “de ce”. Mai mult ca sigur te va urmari fara sa-ti dai seama, iti va spiona telefonul, computerul etc. N-ar fi exclus sa ajungi la politie si sa ceri ordin de restrictie.

6. Pesimistul

Nimic nu e bine niciodata. Nimic nu se poate niciodata. Toata lumea este impotriva lui.

7. Dependentul

Are “otrava” lui: alcool, droguri, jocuri de noroc, orice.

8. Bolnavul

Nu-ti dai seama ca ceva e in neregula cu el. La inceput pare ok, insa apoi ii apar “problemele”. Are dizabilitati sociale si poate fi si Dependent. Stai departe de genul asta de barbati.

9. Arogantul

Este cel mai bun, mai bun decat oricine de pe lumea asta. Si se uita la tine de sus. Mai bine te feresti de asemenea personaj intrucat nu se va schimba vreodata.