TOATE SIMPTOMELE observate în cazul infectării COVID-19 - AICI - DOCUMENT - Definițiile de caz pentru SARS-CoV-2: cnscbt.ro

Persoanele care prezintă simptomatologie specifică infecției cu virusul SARS-CoV-2, conform Metodologie INSP, cu indicație de testare RT-PCR, vor solicita testarea către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București prin numărul de Call Centre 021-9462 sau prin platforma online de la adresa https://dspb.ro/formular-programare-test-covid-19.

În București și Ilfov sunt 28 de centre de testare, potrivit procedurii stabilite de Ministerul Sănătății.

PROCEDURA TESTĂRII RT-PCR pentru persoanele nedeplasabile și cele deplasabile

Persoane nedeplasabile sau care nu au posibilitatea de a se deplasa către un centru de testare vor mentiona acest lucru în formularul online sau operatorului Call Centre pentru a fi introdusi in lista de asteptare a SABIF pentru testare la domiciliu.

Persoanele care se prezintă în punctele de recoltare vor prezenta dovada înregistrării de testare la DSP București, subliniază Ministerul Sănătății. După recoltare, persoana testată va aștepta la domiciliu rezultatul testului RT-PCR, pe care îl va primi prin email/sms din aplicația CORONAFORMS. Ulterior, vor vorbi cu medicul de familie și urmează indicațiile acestuia, în cazul in care rezultatul e pozitiv COVID-19.

Pentru persoanele care se pot deplasa catre un centru de recoltare, fara a utiliza mijloacele de transport in comun, DSP va informa solicitantul cu privire la posibilitatea testării într-un punct de recoltare organizat într-o unitate sanitară, prezentându-i le pe cele din imediata vecinătate dar și posibilitatea de accesa harta acestor puncte de recoltare, publicată pe site-ul MS și DSP București. De asemenea, DSP va emite prin email si/sau sms care conține numărul de înregistrare al cererii, numele, prenumele solicitantului și CNP-ul parțial anonimizat, pe care pacientul îl va prezenta la centrul de testare.

Persoanele care se vor prezenta în punctele de recoltare, vor prezenta dovada înregistrării de testare la DSP București.

Persoana va prezenta email-ul /sms-ul primit de la DSP București.

Fără această dovadă, recoltarea probelor pentru RT-PCR, NU SE VA EFECTUA!, precizează Ministerul Sănătății.

Personalul din punctul de recoltare are obligația să valideze datele pașaportare cu numărul de înregistrare al cererii de testare, primit prin email /sms, de la DSP București. În cazul în care, datele nu corespund, recoltarea nu se va efectua.

După recoltare, persoana testată va aștepta la domiciliu rezultatul testului RT-PCR, pe care îl va primi prin email / sms din aplicația CORONAFORMS.

În cazul în care, rezultatul testului este POZITIV, contactați medicul de familie și urmați indicațiile acestuia!

LISTA spitalelor din Bucuresti și județul Ilfov cu centre de recoltare; programul de funcționare:

1. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI: CALEA FLOREASCA NR. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI, orar 13:00 – 20:00

2. SPITALUL CLINIC FILANTROPIA: BULEVARDUL ION MIHALACHE NR. 11-13, SECTOR 1, BUCUREȘTI, orar 13.00 – 22.00

3. SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA CALEA GRIVITEI NR. 4 – CORP B – INTRARE PRIN CURTEA INTERIOARA, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar 08:00-20:00

4. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL” DR. CAROL DAVILA” CALEA PLEVNEI 134, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar 08:00-19:00

5. SPITALUL CLINIC CF2 BULEVARDUL MĂRĂȘTI NR. 63, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar NON STOP

6. SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU BD.BASARABIA, NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI 09.00 – 20.00

7. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI / INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI, SOS FUNDENI, NR 258, INTRAREA SPORTULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI 08.00 – 20. 00

8. SPITAL MAI „PROF. DR. D. GEROTA „SOS.VASILE VASILIEVICI STROIESCU, NR 20-31, SECTOR 2, BUCUREȘTI orar 10.00 – 20.00

9. SPITAL CLINIC „NICOLAE MALAXA” SOS.VERGULUI NR. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI, orar 08.00 – 19.00

10. CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „ION STOIA” STR. I.L. CARAGIALE NR. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI orar 08:00 – 18:00

11. „SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFAN” SOS. STEFAN CEL MARE NR. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI orar NON STOP

12. INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE ”PROF. DR. MATEI BALS”, STR. DR. CALISTRAT GROZOVICI NR. 1, SECTOR 2, BUCURESTI, orar NON STOP

13. SPITALUL CLINIC COLȚEA /POLICLINICA VITAN CALEA DUDEȘTI 104-122, SECTOR 3, BUCUREȘTI orar 08:00 – 20:00

14. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES BUCURESTI SOS MIHAI BRAVU NR. 281, SECTOR 3, BUCUREȘTI orar 08:00 – 22:00

15. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA SOS. BERCENI NR. 10, SECTOR 4, BUCURESTI 08:00-20:00

16. SPITALUL CLINIC „PROF. DR. THEODOR BURGHELE” SOS. PANDURI 20, SECTOR 5, BUCUREȘTI, INTRAREA PENTRU CENTRU SE VA FACE PRIN STRADA ALEXANDRU VITZU orar 08.00 – 20.00

17. INSTITUTUL PNEUMOLOGIE ”MARIUS NASTA” SOS.VIILOR 90, SECTOR 5, BUCUREȘTI orar 08.00 – 20.00

18. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 169, BUCURESTI, SECTOR 6, BUCURESTI, orar NON STOP

19. SPITALUL MILITAR DE CAMPANIE DE NIVEL ROL2 COVID-19 (ANA ASLAN) STR. VALEA PASĂREA, ORAȘ OTOPENI, JUDEȚUL ILFOV orar 08:00-19:00

20. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV – BUL. BASARABIA 49-51, SECTOR 2, BUCURESTI, ORAR 07.00 -19.00

Incepand din data de 25.01.2022

21. SPITALUL CLINIC SF. MARIA, BDUL ION MIHALACHE 37-39, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar 08:00 – 20:00

22. SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING / AMBULATORIU DE SPECIALITATE GARA DE NORD, PIAȚA GĂRII DE NORD NR. 1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar L-V : 07.00 -15.00

23. SPIT. CL. SF. PANTELIMON, SOS. PANTELIMON 340-342, SECTOR 2, BUCUREȘTI orar 08.00-16.00, incepand din 26.01.2022

24. SPITALUL CLINIC COLENTINA STR. DR. GROZOVICI NR 2-8 – PAVILION EXTERN STB CORP C, ET 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI, orar L -V 07.00 – 15.00

25. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 41 – CONTAINER CURTE, SECTOR 3, BUCUREȘTI, orar 8.00 -15.00

26. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ”PROF. DR. PANAIT SIRBU” – CAMERA DE GARDA STRADA BOISOARA NR. 5, SECTOR 6, BUCUREȘTI, orar NON STOP

27. C.E.T.T.T. SF. STELIAN, STR. CRISTIAN PASCAL NR. 25-27, SECTOR 6, BUCUREȘTI orar 08:00 – 18:00

28. SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA, STR. STUDIOULUI NR. 5, ORAȘ BUFTEA, JUDEȚUL ILFOV, orar L-V: 08:00 – 20:00

LISTĂ MEDICI DE FAMILIE unde se face testare COVID-19 cu teste rapide antigen

Peste 3800 de medici familie au încheiat contracte pentru testarea în cabinete pentru depistarea COVID-19 la toți pacienții care se încadrează în definițiile de caz ale INSP.

Lista cabinetelor de medicina de familie care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate se află începând de astăzi, 23 ianuarie 2022, pe pagina de web a Ministerului Sănătății, www.ms.ro -Lista este în dinamică.