Alege o culoare si vei afla mai multe despre psihicul tau, despre instinctele naturale, ceea ce te va ajuta sa faci o previziune a modului in care vei reactiona la diverse evenimente.

Ai ales portocaliu?

Persoanele atrase de culoarea portocaliu sunt calde, prietenoase, echilibrate. Vor sa fie in centrul atentiei, sunt extravagante si mereu in cautare de noi oportunitati. Desi le place foarte mult sa stea in casa, vor sa exploreze si alte orizonturi. Reversul medaliei in cazul lor – agitatie si nervozitate.

Nuanta 1: Esti o persoana aventuroasa, insa iei in calcul toate eventualele riscuri inainte sa pornesti la drum. Viitorul tau este stralucitor, atat timp cat nu iti setezi idealuri prea inalte.

Nuanta 2: Atentie sa nu te arzi. Aceasta nuanta simbolizeaza neincrederea. Cineva din anturajul tau te incanta la maximum, insa – totusi – ai cateva semne de intrebare in cea ce il priveste. Fii atent la ce urmeaza.

Nuanta 3: Portocaliul este nuanta vitalitatii si a sanatatii. Daca ai ales aceasta nuanta, fii precaut la starea de sanatate. Nu renunta la activitatile tale de natura extrema, insa n-ar fi rau ca, mai inainte, sa-ti faci niste teste medicale, pentru a te asigura ca totul este in limite normale.

Nuanta 4: Esti dornic de aventura dar, in ultima vreme, ceva din interiorul tau si-a pierdut “scanteia”. Vrei mai multa liniste, mai mult echilibru, vrei sa te eliberezi de stres si sa iti gasesti o cale mai calma, care sa-ti permita sa te regasesti.

Ai ales galben?

Galben inseamna fericire, bucurie, stralucire, insa are legatura si cu intelectul si cu starea de sanatate. Aceasta culoare este mult mai complexa decat ai fi crezut si mai poate insemna, deopotriva, si instabilitate.

Nuanta 1: Esti motivat sa ai succes. Ai pus ochii pe premiu si faci tot ce-ti sta in putinta sa-l iei, in ciuda tuturor obstacolelor care iti pot aparea in cale. Pot aparea, insa, momente in care te vei simti descurajat. Ai incredere in tine si continua!

Nuanta 2: Te macina un secret care iti scade din luminozitatea sufleteasca. Spune ce ai pe suflet si lasa adevarul sa iasa la lumina. Eliberarea iti va face mai bine decat iti inchipui.

Nuanta 3: Simti ca nu actionezi la doar jumatate din capacitate sau ca ceva nu este in regula cu tine. Poate ca ai nevoie de o vacanta, de mai multa odihna sau de o alimentatie mai echilibrata. Cere sfatul medicului.

Nuanta 4: Ai grija la oamenii din jurul tau! Unii vor incerca sa te goleasca de energie sa te traga inapoi. Scapa de acesti vampiri energetici ca sa-ti regasesti bucuria si energia unei vieti linistite. Cauta resurse externe care sa te ajute sa te reconectezi la resursele interne. Redescopera-ti pasiunile pe care le-ai abandonat!

Ai ales verde?

Verdele simbolizeaza lacomie, invidie, gelozie. Poate ca esti o persoana materialista sau poate doar o persoana in cautarea echilibrului, iubitoare de natura. Verdele este, totodata, simbolul fertilitatii, renasterii si dezvoltarii.

Nuanta 1: Esti multumit de viata ta. Sunt si lucruri care nu iti plac, insa reusesti sa iti pastrezi un echlibru intre ceea ce ai si ceea ce iti doresti si nu ai. Te adaptezi si stii cand sa risti si cand sa ramai pe loc.

Nuanta 2: Cauti mereu ceva nou, care sa te revigoreze. Poate iti cauti Eul interior, poate vrei sa slabesti, sa sa gasesti acel lucru care te face cu adevarat fericit. Vezi ce se poate imbunatati la stilul tau de viata si, chiar daca poate parea greu, vei gasi cea mai buna solutie.

Nuanta 3: Cauti ramura de maslin, vrei pace! Dar cineva sau ceva nu-ti da pace. Daca stii cine/ce e, fa tot ce iti sta in putinta ca sa o elimini din viata ta. Daca nu stii, traieste-ti viata avand grija sa nu neglijezi niciun aspect care iti aduce bucurie si serenitate.

Nuanta 4: Ai muncit incredibil de mult ca sa ajungi la acest nivel. Chiar daca ti se pare ca n-ai ajuns atat de departe pe cat ti-ai fi dorit, nu desconsidera eforturile depuse. Incepe sa apreciezi si lucrurile mici din viata ta, simplifica-ti existenta si concentreaza-te pe micile teluri care pot aduce satisfactii mari.

Ai ales rosu?

Rosu, culoarea pasiunii, dar si a pericolului, a focului si a sangelui. Poate simboliza razboiul, precum si nevoile urgente.

Nuanta 1: Daca ai ales din prima aceasta culoare, esti mereu in cautarea aventurilor extreme, care iti dau energie. Aventura face parte din felul tau de a fi, insa ar trebui si putina precautie. Ai tendinta de a actiona din impuls, fara sa te gandesti la repercusiuni. Nu iti taia avantul, insa ai grija sa nu iti dauneze, la portofel, la sanatate si in relatie.

Nuanta 2: Esti in permanenta indragostit. Iubesti oamenii, iubesti viata. Ti se pare, insa, ca pasiunea a disparut si ai vrea sa reaprinzi focul. Depinde doar de tine daca vei reusi sau nu acest lucru, daca iti vei putea marturisi cu sinceritate sentimentele. Nu trebuie sa fie vorba neaparat de o situtie romantica.

