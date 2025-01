Sunt multe teorii legate de modul in care oamenii isi tin bratele incrucisate. Cercetatorii au descoperit ca neuronii se conecteaza altfel in creier, in functie de modul in care iti incrucisezi bratele.

Expertii in limbajul trupului de la FBI au explicat ca modul in care iti incrucisezi bratele poate exprima insecuritate, oglindirea altei persoane, incercarea de a parea mai puternic sau chiar o autoimbratisare.

1. Mana dreapta afara

Daca iti incrucisezi mainile ca in imaginea 1, cu mana dreapta in afara, esti o persoana creativa, care gandeste in afara limitelor. Esti interesat de tot ce e frumos, esti flexibil si iti place sa iti asumi riscuri

Te concentrezi mai degraba pe rezolvarea unei probleme decat pe problema in sine. Stii ca orice este posibil daca nu iti limitezi orizontul. Esti o fire aventuroasa si curioasa.

Sari intotdeauna in ajutorul oamenilor dragi. Esti o persoana buna si iubitoare.

2. Mana stanga afara

Daca iti incrucisezi mainile ca in imaginea 2, cu mana stanga in afara, esti o persoana sensibila si practica. Esti o fire deschisa si toleranta. Examinezi intotdeauna toate variantele unei situatii, astfel incat sa iti formezi o opinie cat mai corecta. Ai tendinda de a cere ce e mai bun de la toata lumea si preferi situatiile in care toti au de castigat.

Esti o persoana intelegatoare, rezonabila, care respecta oamenii si opiniile lor.

Oamenii care isi incruciseaza astfel bratele sunt lideri innascuti, care apreciaza mai degraba integritatea umana decat statusul social.

3. Ambele maini afara

Daca iti incrucisezi mainile ca in imaginea 3, cu ambele maini in afara, esti o persoana cu incredere de sine. Stii ca esti perfect asa cum esti si ii consideri si pe ceilalti la fel, perfecti asa cum sunt.

Esti tolerant si ii faci pe ceilalti sa se simta in siguranta. Esti deschis si vorbesti cu sinceritate despre ceea ce simti. Conduci prin puterea exemplului si esti gata oricand sa faci primul pas.

Oamenii au incredere in tine si se bucura de personalitatea ta stralucitoare. Prietenii te considera iubitor si sufletist, omul care se pune intotdeauna in pielea celuilalt pentru a intelege mai bine situatia.

Sursa: Sfatul Parintilor