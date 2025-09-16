Ștrudel cu prune și nucă – Ingrediente

1 pachet foi de plăcintă subțiri

600 g prune bine coapte (sau prune din compot scurse, ori prune uscate rehidratate)

120 g nucă măcinată

80 g zahăr brun

50 g pesmet fin (sau biscuiți măcinați)

60 g unt topit

1 linguriță scorțișoară

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie (opțional)

zahăr pudră pentru decor.

Rețeta ștrudelului cu prune și nucă – Mod de preparare

Primul pas pentru prepararea ștrudelului constă în pregătirea prunelor. Spală și taie prunele proaspete în jumătăți sau sferturi, îndepărtând sâmburii. Dacă folosești prune uscate, lasă-le la înmuiat 15-20 minute în apă călduță sau rom.

Amestecă nuca măcinată cu zahărul brun, scorțișoara, zahărul vanilat și coaja de lămâie.

Cum formezi și coci ștrudel cu prune și nucă

Așază 3-4 foi de plăcintă una peste alta, unse între ele cu unt topit. Pe ultima foaie presară un strat subțire de pesmet, care va absorbi sucul prunelor. Dacă timpul îți permite, poți prepara foile de plăcintă în casă, urmând această rețetă.

Pune prunele deasupra foilor de plăcintă, apoi presară amestecul de nucă și zahăr. Rulează strâns foile, împingând capetele dedesubt ca să nu iasă umplutura.

Așază ștrudelul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, unge-l deasupra cu unt topit și coace-l 35-40 de minute la 180°C, până capătă o culoare aurie și crocantă. Lasă-l să se răcorească puțin, presară zahăr pudră și taie felii generoase.

Acest ștrudel cu prune și nucă este un desert de toamnă cu parfum cald și gust bogat, ce îmbină două ingrediente care se completează perfect: prunele, cu dulceața lor intensă și ușor acrișoară, și nucile, crocante și aromate.

Învelite într-o foaie subțire și fragedă, acestea creează un preparat rustic, dar rafinat, care aduce aminte de bucătăriile din Europa Centrală. Este genul de desert care umple casa cu mirosuri plăcute de scorțișoară și vanilie. Se servește de obicei cald, presărat cu zahăr pudră, lângă o ceașcă de cafea sau un pahar de vin fiert.

sursa: Ca Tine