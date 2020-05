Statele Unite au trecut oficial de pragul de 100.000 decese COVID-19

Pana in prezent, SUA au inregistrat circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19. 385.000 dintre ele au fost declarate vindecate.

Numarul real al deceselor si contaminarilor este insa mult mai ridicat, sunt de parere expertii, si asta deoarece statul New York reprezinta singur circa o treime din numarul deceselor raportate la nivelul tarii.



Va reamintim ca primul deces a fost anuntat oficial in SUA pe data de 26 februarie, dar autoritatile au confirmat ulterior ca mai multe persoane au incetat din viata din cauza bolii inca de la jumatatea lui februarie.



Pragul de 50.000 de morti a fost depasit in urma cu peste o luna, respectiv pe 24 aprilie.