Compania din New Brunswick, New Jersey, se aşteaptă să aibă la dispoziţie milioane de doze imediat după autorizare, au spus oficialii federali. Compania se aşteaptă să producă peste un miliard de doze în total în acest an, la nivel global. Conform Mediafax, Guvernul SUA a cumpărat deja 100 de milioane de doze de la J&J. FDA (Food and Drug Administration) are programată o şedinţă pe 26 februarie. Dacă FDA urmează acelaşi calendar ca şi pentru primele două vaccinuri, ar putea ajunge la o decizie cu privire la vaccinul J & J până la sfârşitul lunii.

Conform unor studii, vaccinul de la Johnson & Johnson ar avea o eficiență de 66% pentru prevenirea formelor moderate și severe ale bolii. Un alt studiu, efectuat în Statele Unite ale Americii, arată o eficiență chiar mai mare, 72%.