Vicepreședintele AUR, Diana Șoșoacă, a luat o poziție fermă față de cazul de viol de la școala de vară a partidului. Aceasta a decis să sesizeze Comisia de Cercetare a Abuzurilor din parlament pentru a investiga cu rigurozitate acest caz și a lua măsurile potrivite.

”În cadrul şedinţei de astăzi, 26.09.2023, a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, m-am autosesizat pe cazul violului de la şcoala de vară AUR.

Am adus la cunoștința Comisiei senatoriale pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii că, deşi este vorba de un viol asupra unui minor, la care protagoniști au fost trei bărbați participanți la şcoala de vară AUR, care au violat o fată virgină în vârstă de 17 ani, vaginal, anal și oral, ore în şir, au îmbătat-o și mai mult că sigur i-au administrat drogul violului, poliţia nu a reținut niciun suspect, IML refuză să primească taxa pentru expertiză, iar poliţia nu audiază suspecții, mai mult, există presiuni politice asupra mamei și fetiței şi chiar amenințări.

Cum este posibil că după 10 zile să nu avem pe nimeni reținut?

Mai mult, trebuie cercetați polițiștii de la Constanţa care, deşi au fost trimiși în urma apelului de la 112 al mamei care nu își găsea fiica, au venit de 2 ori, au găsit-o beată, cu stări de rău și nu au preluat-o pentru a o duce acasă, deși era minoră. Mai mult, nu au anchetat cum este posibil ca un minor să consume băuturi alcoolice.

Deja se fac presiuni şi prin mass-media, se manipulează opinia publică, jurnaliștii mințind că fetița ar fi recunoscut că ar fi întreținut relații sexuale cu unul dintre făptaşi cu acord, dar nu și cu ceilalți, deşi în interviul acordat Romania Tv nu există o asemenea declaraţie, dimpotrivă, fetița spune clar că au violat-o până la leșin, apoi au udat-o cu apa și au reluat violul.

Fetița a fost dusa acasă de omul de pază al lui George Simion, Mache, deci conducerea AUR știa despre aceste fapte.

Mai mult, nu exista acordul mamei pentru participarea fetiței la şcoala de vară AUR, semnătura aparținând șefului organizației Ialomița, ceea ce este ilegal.

DGASPC Slobozia nu face altceva decât să o întrebe continuu pe fetiță cum s-a întâmplat, provocându-i traume psihice grave, iar fetiţa nu are consiliere psihologică pentru abuzul psiho-emoţional, este într-o depresie cumplită, refuză să iasă din casă, îi este frică să mai meargă în public şi probabil că vă pierde anul școlar.

În acest timp, nicio instituție a statului român nu intervine, din contră, mușamalizează cazul, pentru că este implicat un partid parlamentar.

Poziția conducerii AUR este inacceptabilă. Să acuzi victima și să aperi violatorii, este de neacceptat și profund imoral. Solicit implicarea de urgenţă în acest caz, până când probele nu sunt distruse.

De asemenea, solicit partidului AUR dă demareze de urgenţă o anchetă internă, să ajute familia greu încercată aşa cum fetiţa a ajutat partidul ca voluntar, pentru ca astfel să îi redăm societăţii încrederea şi demnitatea umană. Solicit partidului AUR să nu mai fie în defensivă, înţeleg că nu s-a dorit acest lucru şi înţeleg situaţia jenantă în care este pus, dar prin comportamentul său AUR aruncă oprobiul asupra tuturor partidelor.

Mă ofer, în plus, să ajut la ancheta internă din partidul AUR, având în vedere că suntem două partide de opoziţie care ar trebui să colaboreze, nu să se atace reciproc”, a spus Diana Șoșoacă într-un comunicat.

Rezolvarea cazului, tergiversată

Sunt controverse uriașe în dosarul adolescentei care ar fi fost violată în tabăra de vară a AUR! Din informațiile Realitatea PLUS, 10 persoane au fost audiate până acum în dosar, însă nu și presupușii agresori. În vreme ce mai multe voci susțin că aceștia ar fi protejați de procurori, parchetul pare că a pus batista pe țambal. Asta în vreme ce postul nostru de televiziune a obținut documente care arată clar că tânăra a fost supusă unor agresiuni sexuale.

Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia a preluat ancheta. De 10 zile nu primim nicio comunicare oficiale in acest sens.

Surse citate de Realitatea PLUS spun insa ca pana in prezent 10 persoane au fost audiate in acest dosar. Printre cele 10 nu s-ar afla si principalii suspecti, spun insa sursele citate.

