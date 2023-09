"George Simion trebuie să plece din politică cu o asemena poziție. Ca lider de partid nu poți să ai reacția asta, că n-au fost de la noi, că este de vina sistemul. Nu ți-a pregătit sistemul nimic, George! Strângi tot felul de haimanale în partid, că nu pot să-i numesc membri și haimanalele ori violează, ori nu le pasă de ce se întâmplă în jurul lor. Faptul că AUR are o doctrina conservatoare care prinde la populație este bun, este bine că există în peisajul politic, dar asta nu înseamnă că tu ești un politician de valoare. Nu, George Simion NU este un politician de valoare," a afirmat Mitrea, la "Culisele Puterii".



Pe de altă parte, consideră analistul politic, senatoarea Diana Șoșoacă ar putea profita politic de pe urma scandalului și a modului în care s-a poziționat Simion.



"Diana Soșoaca, care și ea este o personalitate specială, nu este lipsită de capacitatea de a înțelege oamenii. Diana Șoșoacă ar trebui să calce AUR în picioare, să-l desființeze după povestea asta. Nu sunt un admirator al Dianei Șoșoacă, nu am să o votez niciodată, dar sunt de acord că are o doctrină care este rezonabilă.



După părerea mea, George Simion trebuie schimbat de la AUR și vin cu altcineva, ori o să ajungă să-l înjumătățească Diana Șoșoacă și este bine așa.", a precizat Mitrea.