Legat de criza energetică, de prețurile mari la curent și gaze, Sorin Grindeanu a avertizat că o soluție ar opri avalanșa de majorări în care s-ar putea intra.

„Nu sunt specialist in domeniu. Mie mi se pare că, dacă nu găsim rapid o soluție care să stea în picioare, intrăm intr-un carusel care nu se mai oprește. Am dat un exemplu. La nivel de CFR, in 2021, facturile pe energie electrică au fost de aproximativ 90 de milioane de lei. Ce au prin contract si previzionat pentru 2022 este de 283 de milioane, fără gaz”, a declarat Sorin Grindeanu, aflat într-o vizită de lucru la Călărași.

„Mai am o intrebare, ca profan, nu mă pricep. Până acum un an și ceva aveam prețuri decente, si nu am auzit de un distribuitor care sa intre in faliment. Dintr-o data avem preturi de 3-4 ori, asa... Pare o chestiune care, dintr-o dată..., s-a întâmplat ceva, nu numai in Românie, în toata Europa avem niște prețuri incredibil de mari. (...) Pare ca s-a defectat ceva undeva, nu doar la nivel national, ci chiar european. Si cetățeanul european de câteva luni bune e supus la un efort extraordinar pentru a plăti aceste lucuri care decurgeau bine pana in urma cu un an. (...) Pana acum de ce preturile au putut fi intr-o anumita zonă? Sunt intrebari pe care nu le are vicepremierul Sorin Grindeanu, ci cetățeanul român, cetățeanul european. A fost o părere de cetățean”, a mai spus vicepremierul în conferința de presă de la Călărași.

În același timp, Sorin Grindeanu anunță că în perioada următoare guvernul va găsi o soluție legată de majorările de prețuri la energie și gaze.

„Acum, oficial, trebuie să gasim o solutie, ca altfel ne ducem in acest carusel si toate duc la o scadere accentuată a nivelului de trai. Aceste prețuri vor duce la inchiderea multor afaceri ,ceea ce inseamnă șomaj, altă presiune asupra statului. E absolut necesar să găsim o soluție. Este la nivelul guvernului. Dar semnul meu de intrebare rămâne”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă din martie va fi implementat un nou pachet de sprijin pentru populaţie şi agenţii economici, pentu plata facturilor, Sorin Grindeanu a anunțat că „este una din variante”.

„Este o chestiune in cascada, se duce până jos. Sunt absolut convins ca se vor gasi soluții. Mă intereseaza, ca ministru al Transporturilor, ca presiunea pe companii sa fie mai mica. Una e sa platesti 90 de milioane, alta 200 si ceva de milioane, de trei ori mai mult, este imens, e trei ori şi ceva mai mult şi asta se va vedea în bugetul fiecărei companii şi sper să găsim o variantă care să stea în picioare”, a adăugat Grindeanu, referindu-se la facturile CFR.