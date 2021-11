Portul Constanţa nu va fi privatizat sub nicio formă, sub mandatul meu, a afirmat, miercuri, la Parlament, Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).



"Avem o întreagă istorie legată de Portul Constanţa şi anume o întreagă poveste legată de interesele mai mult sau mai puţin strategice pe care le au alţii vizavi de Portul Constanţa. Vă asigur de un singur lucru şi să ţineţi minte: că Portul Constanţa, sub mandatul meu, nu va fi privatizat sub nicio formă. Ştiu anumite interese pe care pot să le aibă unii sau alţii, dar reprezintă un punct geostrategic important, cât şi un hub comercial cu un potenţial enorm", a susţinut Grindeanu, în timpul audierilor în cele două comisii de specialitate reunite.



În opinia acestuia, Portul Constanţa ar trebui extins şi nu vândut.



"Din punctul meu de vedere, trebuie să urmărim cu totul altceva acolo: şi anume să fie prioritizate investiţii în planuri strategice de extindere şi nu de vânzare a Portului Constanţa", a adăugat Grindeanu.



Sorin Grindeanu a primit miercuri aviz favorabil pentru portofoliul de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, reunite.