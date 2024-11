De asemenea, mama bebelușului reclamă nerespectarea protocoalelor de igienă, inclusiv la secția de ATI. Familia solicită acum daune de 200.000 de euro daune morale pentru copil și 75.000 de euro daune morale pentru părinți. Procesul se judecă la Tribunalul Iași.

Copilul s-a născut pe 5 iunie 2024. La o lună distanță, mama a mers cu bebelușul la spital, deoarece acesta nu se hrănea corespunzător și avea vărsături. Medicii nu au descoperit nimic în neregula, dar trei zile mai târziu bebelușul a fost diagnosticat cu „stenoza congenitala hipertrofica a pilorului”.

După stabilirea diagnosticului, bebelușul a suferit o intervenție chirurgicală pe 11 iulie.

Inițial, evoluția post-operatorie a fost bună, dar lucrurile s-au schimbat brusc în a patra zi, când bebelușul a început să aibă scaune diareice, potrivit ziare.com.

„Personalul medical ne-a ascuns timp de mai multe zile diagnosticul bacteriologic și nu ne-a oferit nici o explicație despre motivul concret al prelungirii duratei spitalizării, deși am adresat numeroase întrebări legate de acest aspect. Am aflat indirect, auzind discuțiile purtate de doi medici, iar ulterior am citit în fișa medicală a fiului meu faptul că prezenta acea Klebsiella Pneumoniae”, a relatat mama.

Bebelușului i s-a administrat o schemă complexă de tratament- mai multe tipuri de antibiotice foarte puternice, dar și analgezice opioide, precum Tramadol. În plus, I-au fost administrate și transfuzii sangvine.

Urmare a complicațiilor suferite, copilul a fost supus unei noi intervenții chirurgicale în data de 18 iulie. Pentru că nu mai avea vene viabile, bebelușului i-a fost montat un cateter venos central.

În documentele medicale, infecția nosocomială este consemnată într-un buletin de analize emis în data de 17 iulie: „Infecție asociată asistenței medicale” și „Sepsis cu punct de plecare digestiv - Klebsiella”.

Părinții au decis să dea în judecată spitalul pentru suferințele pricinuite copilului, dar și pentru că își doresc ca astfel de cazuri să nu se mai repete în niciun spital din România. Atât mama cât și tatăl au rămas profund marcați după acest episod, cu atât mai mult cu cât în timpul spitalizării unul dintre cadrele medicale le-a spus că dacă bebelușul nu ar fi răspuns la ultimul antibiotic inclus în schemă, ar fi murit.