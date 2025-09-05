Călin Georgescu este forțat să revină la ziua de miercuri, în loc de luni. Culmea este ca decizia vine cu doar trei zile înainte de marele protest al profesorilor care va avea loc în prima zi a săptămânii viitoare. Avem, de altfel, și documentele exclusive care dovedesc aceasta legătură.

În documentul emis de IGPR se arată că în ziua protestului profesorilor, toate deplasările din capitală vor fi sub supravegherea autorităților.

Decizia de schimbare a zilei în care Călin Georgescu trebuie să se prezinte la poliție pentru a semna controlul judiciar nu a fost justificată în niciun fel de IPJ Ilfov. Nici măcar avocații liderului suveranist nu au primit o explicație.

Inițial, Georgescu ar fi trebuit să se prezinte la poliție luni, în ziua marelui protest organizat în Capitală.

Avocații liderului suveranist au pregătit deja o contestație, după ce lui Călin Georgescu i-a fost menținută măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Contestația se va judeca saptămâna viitoare, atunci când îl vom vedea din nou pe liderul suveranist în fața magistratilor.