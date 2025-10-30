Proiectul constă în interpretarea acustică și reorchestrarea a două dintre piesele emblematice ale formației Goodbye to Gravity — „The Day We Die” și „The Cage” — prezentate sub forma unui videoclip emoționant cu imagini din studio.

Melodia „The Day We Die” a devenit un simbol în mișcările civice anti-corupție din România, iar solistul povestește că a început să lucreze la aceste variante chiar de pe patul de spital, folosind chitara atât ca sprijin în recuperarea fizică, cât și psihică.

Componența proiectului include nume cunoscute din undergroundul muzical românesc, precum Cristian Răducanu (Bucium), Vlad Bușcă (L.O.S.T.), Mihai Balabaș (Bucium), Mihai Grecea și alții.

„The Day We Die”: Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Buşcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară şi voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaş (Bucium) la vioară şi Andrei Găluţ (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

„The Cage”: Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară şi Andrei Găluţ (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Andrei Găluț a transmis un mesaj emoționant: „Cred că oamenii trebuie să-şi amintească ce ni s-a întâmplat şi sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur şi mai cinstit decât l-am moștenit.”

„The Memento Project” marchează prima apariție publică a solistului după o absență de zece ani determinată de tratamentele medicale și operațiile reconstructive cauzate de rănile grave suferite în incendiul din 30 octombrie 2015.

Acest proiect reprezintă un simbol al rezilienței în fața suferinței și al angajamentului continuu pentru schimbare și justiție în România.

Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului şi a pieselor vor fi donate Asociaţiei „În numele lui Alexandru”, înfiinţată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecţiilor nosocomiale contractate în spitalele româneşti, conform news.ro. „În numele lui Alexandru” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri şi familiilor acestora. Cei care doresc să facă donaţii directe către asociaţie, o pot face în IBAN-ul acesteia, direcţionând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei.