Cercetătorii au realizat o descoperire remarcabilă în lumea biologică: Mnemiopsis leidyi, sau „nuca de mare”, o creatură marină care pare să conteste legile naturale ale îmbătrânirii. Această meduză transparentă nu doar că atrage atenția datorită aspectului său fascinant, dar prezintă și capacitatea unică de a-și regenera celulele, ceea ce îi permite să revină la o formă juvenilă în mod repetat. Această abilitate uimitoare a stârnit interesul oamenilor de știință, care explorează cum mecanismele acestei creaturi ar putea oferi indicii valoroase pentru tratamentele anti-îmbătrânire și regenerative în medicină.

Conform unui studiu recent publicat în baza de date BioRxiv, Mnemiopsis leidyi, denumită și „nucă de mare”, are abilitatea unică de a-și inversa procesul de îmbătrânire. Astfel, în momente de vulnerabilitate, când nu dispune de hrană suficientă sau suferă o rană, această specie poate reveni la stadiul de larvă.

Acest lucru se datorează faptului că, atunci când se află în forma sa adultă, nu are aceste tentacule esențiale utilizate pentru procurarea mâncării. În plus, atunci când are hrana de care are nevoie, „nuca de mare” ajunge în cele din urmă din nou la dimensiunea adultă și poate chiar să își recapete capacitatea de reproducere.

Această creatură reprezintă a treia specie animală cunoscută și prima din încrengătura Ctenophora (meduze pieptene) care are această capacitate de întinerire, conform LiveScience. Celelalte două specii sunt „meduza nemuritoare” (Turritopsis dohrnii) și „tenia câinelui” (Echinococcus granulosus). Creatura a fost descoperită în urmă cu ceva vreme și e importantă pentru medicină.

Vietatea este orginară din vestul Oceanului Atlantic, însă poate fi întâlnită și în alte părți ale lumii, precum Europa și Asia, devenind o specie invazivă. Poare supraviețui în apa de balast a navelor săptămâni întregi, aceata fiind modul în care ar reuși să traverseze Atlanticul.

Deși la prima vedere „nuca de mare” nu pare să fie suspectă, această specie poate provoca daune considerabile ecosistemelor marine.

Se estimează că „nucile de mare” au contribuit la declinul unor industrii de pescuit, deoarece ele concurează cu alte organisme pentru resurse alimentare, iar oferta este insuficientă pentru ca toate să coexiste.

