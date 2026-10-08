Sfânta Pelaghia, sărbătorită pe 8 octombrie. Povestea unei vieți dedicate credinței. Cruce neagră în calendar

Scris de Adina Saleh Publicat: 8 oct. 2026, 07:55

Pe 8 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Pelaghia, una dintre figurile feminine cunoscute pentru puterea pocăinței și pentru transformarea profundă a vieții prin credință. Pomenirea sa le amintește credincioșilor despre schimbarea sufletească, smerenie și întoarcerea către Dumnezeu.

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