Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, la începutul şedinţei de Guvern de duminică, faptul că Executivul a decis să ia unele măsuri pentru a gestiona situaţia refugiaţilor din Ucraina şi a sprijini Guvernul de la Kiev, în contextul în care situaţia din ţara vecină se deteriorează.

„Situaţia din Ucraina se deteriorează din cauza intensificării agresiunii militare ruse, iar pe acest fond Guvernul României a decis un nou pachet de măsuri prin care să putem să intensificăm gestionarea situaţiei refugiaţilor de la graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova şi, de asemenea, să sprijinim Guvernul de la Kiev şi poporul ucrainean care au nevoie de solidaritate în aceste momente deosebit de grele", a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

„În această dimineață, în cadrul task-force-ului care se ocupa de gestionarea situatiei, am decis ca o serie de materiale si echipamente sa fie trimise in Ucraina, constau in casti de protectie, ceste antiglont, munitie, alimente, apa, medicamente, in valoare totala de peste 3 milioane de euro”, a anunțat Ciucă.

„În tot acest efort guvernamental instituțional am fost sprijiniti de societatea civilă și vreau să le mulțumesc în nume personal și al Guvernului.

La nivelul Guvernului functioneaza o platforma pe care s-au inscris acesti donatori, oameni de bine. Am reusit sa coordonam toate aceste echipamente si, incepand din aceasta seară avem primul transport ce va pleca spre Ucraina”, a anunțat premierul.

În Ucraina a ajuns o primă tranșă de medicamente și echipamente medicale trimise de România.

Nicolae Ciucă a mai transmis celor care vor să ofere ajutor sa foloseasca platforma pusă la dispoziție de Guvern.

Platforma „Ucraina – Împreună ajutăm mai mult” poate fi accesată AICI

„În continuare ii rog pe toti cei care vor sa faca acest gest de solidaritate sa acceseze aceasta platforma, și în felul acesta vom putea sa directionam aceste ajutoare intr-un mod foarte bine gestionat”, a mai spus prim-ministrul.

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de duminică seară, o ordonanţă de urgenţă privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Potrivit unui comunicat al Executivului, pe ordinea de zi a şedinţei mai figurează un proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Potrivit agendei, Cabinetul Ciucă mai discută și un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping.

AGENDA ședinței de Guvern, 27 februarie

I.PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina