”Pentru prima dată după 1969 (anul în care a fost inaugurat Spitalul Municipal Hunedoara) Unitatea de Primiri Urgenţe trece printr-un amplu proces de reabilitare. Medicii şi asistentele de aici au reuşit, până acum, să îşi desfăşoare activitatea, dar o serie de operaţiuni necesare reabilitării impun oprirea totală a acesteia vreme de 24 de ore.

Astfel, de miercuri (10 septembrie 2025), de la ora 08.00, până joi dimineaţa – ora 08.00, UPU Hunedoara nu va putea primi pacienţi.

Timp de 24 de ore, urgenţele care nu fac parte din categoria „cod roşu”, preluate de Serviciul de Ambulanţă, vor fi direcţionate către Spitalul Judeţean Deva.

De asemenea, în intervalul miercuri – ora 08.00 – joi – ora 08.00, pacienţii care au nevoie de servicii medicale de urgenţă, dar problema medicală nu se încadrează în categoria „cod roşu”, sunt rugaţi să se prezinte la SJU Deva.

Ne cerem scuze pentru inconvenientul apărut, însă lucrările care se desfăşoară în UPU Hunedoara (turnări de şapă) impun sistarea activităţii pentru cele 24 de ore menţionate", informează Primăria Hunedoara, într-un comunicat.