„Pentru că nu mai sunt spitale suport COVID, acum fiecare spital trebuie să-şi menţină pacienţii care sunt cu alte patologii. Avem pe fiecare secţie câte două saloane care sunt special pentru pacienţii COVID care au comorbidităţi”, a anunțat miercuri comandantul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar ”Carol Davila” - ROL II, medicul Florentina Ioniţă-Radu.

La ROL II sunt 12 pacienţi internaţi la terapie intensivă, dintre care doi sunt vaccinaţi anti-COVID-19. Aceștia au forme ușoare de boală și nu sunt intubaţi.

Medicul militar a precizat că cea mai mare problemă în acest moment este că foarte mulţi pacienţi sunt asimptomatici.

„Eu pledez pentru a se vaccina oamenii, pentru că trebuie să trecem peste această boală. Vaccinul nu ne face rău, pentru că ne-am vaccinat încă de când ne-am născut. Deja are o valididate vaccinul”, a spus managerul spitalului, care a atras atenția că vaccinaţii care fac boala au o formă mai uşoară.

„Mesajul meu este să vă vaccinaţi, să faceţi prevenţie. În momentul în care ştiţi că sunteţi pozitivi trebuie să luaţi legătura cu medicul de familie şi trebuie să privim această boală ca pe o boală care poate fi prevenită şi poate fi rezolvată. Este foarte important să nu ajungem la terapie intensivă”, a mai spus generalul maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniţă-Radu, miercuri dimineață, după ceremonia de la sediul MApN, unde Spitalul “Carol Davila” a primit Drapelul de luptă din partea preşedintelui Klaus Iohannis.

Medicii, asistentele, infirmierele și tot personalul medical este epuizat după acest an și jumătate de pandemie și este greu, avertizează personalul medical este epuizat după un an şi jumătate de pandemie şi a punctat importanţa prevenţiei.

„Este destul de greu, pentru că am redeschis terapia intensivă de la ROL II. După un an şi jumătate oamenii sunt epuizaţi. E adevărat că noi am încercat să facem o organizare pe nuclee, astfel încât ei să aibă timp să se şi odihnească după ce lucrau o săptămână, însă totuşi un an şi jumătate înseamnă foarte mult şi stresul de a lucra doar cu pacienţi COVID este deosebit pe de-o parte. Pe de altă parte, ne-am mai obişnuit, sunt alte măsuri pe care le luăm acum pentru precauţie. Aceasta este crucea noastră pe care trebuie să o ducem acum şi trebuie să trecem cu bine peste această perioadă, dar în acelaşi timp poate că încercăm să prevenim să nu mai ajungă aşa de mulţi oameni la terapie intensivă”, a mai spus medicul militar Florentina Ioniţă-Radu.

“Este o recunoaştere a ceea ce facem noi şi faptul că Spitalul Militar Central este implicat într-un război, un război pe timp de pace, dacă putem să definim pandemia”, a spus conf. univ. dr. Florentina Ioniţă-Radu