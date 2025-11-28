Aliatul frumuseții

În timp ce mulți pun accent pe soluții externe, cum sunt cremele și tratamentele scumpe, Dr. Virgiliu Stroescu susține că adevărul aliat al frumuseții este reprezentat de odihna corespunzătoare. Medicul a subliniat că pielea doamnelor care dorm opt ore pe noapte se reface mai repede și devine „de șapte ori mai fină”:

„De șapte ori se face mai fină pielea doamnelor care dorm. Cand te scoli, te scoli puțin buhăit… Nu numai că nu mai ești umflat, nu! E refăcut totul, e fin, de șapte ori se reface pielea când omul doarme opt ore pe noapte. Atunci e optim! 16 ore stăm verticali, este obligatoriu opt ore (n.r. - de somn”), a spus acesta, în cadrul podcastului, conform Click.

Orele prețioase de somn

Dr. Stroescu a insistat asupra unui program de somn respectat cu strictețe. Pentru regenerarea pielii, specialistul recomandă ca odihna să includă obligatoriu cele două ore înainte de miezul nopții:

„Normal trebuie să respecți legea, dar poți să întorci legea cum vrei tu. Poți să nu dormi o noapte întreagă, nu te oprește nimeni. Poți, dar nu e bine. Important este să respectăm regimul care l-a pus Creatorul în noi. Nu observați că noaptea ca să nu fie lumină mare, a pus doar o veioză? Luna, să nu supere nimic. Iar în fiecare zi, Soarele se scoală și ne luminează. Nu e minune? E formidabil! Ei bine, deci obligatoriu trebuie să dormim opt ore, dacă avem mai puțin de opt ore, e în pericol sănătatea noastră. Dacă nu ne odihnim, totul cade la pământ”, a precizat medicul.