Cine a fost Sfântul Apostol Filip

Originar din Betsaida Galileii, Sfantul Apostol Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mantuitorul nostru, Iisus Hristos. Sfantul Filip, intalnindu-l pe Natanael, i-a zis: "Am gasit pe Cel despre Care a scris Moise in Lege si prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret“ (Ioan 1-45). Dupa Inaltarea Domnului la cer, Sfantul Filip a propovaduit credinta crestina in Asia. Documente descoperite recent atesta faptul ca Sf. Ap. Filip l-a insotit pe Sf. Ap. Andrei in Schitya, Dobrogea de astazi, pentru a face cunoscut cuvantul lui Dumnezeu.

In acest sens, prof. univ. dr. Emilian Popescu afirma: „In cercetarile mai noi s-a ajuns la concluzia ca Sf. Ap. Filip poate fi asezat langa Sf. Ap. Andrei ca misionari pe pamant romanesc si, de aceea, pentru noi romanii ziua aceasta este tot asa de importanta ca si aceea dedicata Sf. Ap. Andrei.”

A adormit in cetatea Hierapolis, din centrul Asiei Mici, unde a fost rastignit cu capul in jos.

Troparul Sfantului Apostol Filip

Apostole Sfinte Filip, roaga pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de pacate, sufletelor noastre.

Sfantul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a nascut in anul 1296 in Constantinopol. Inzestrat cu abilitati intelectuale si ambitie, Grigore a stapanit toate subiectele de studiu care faceau parte la vremea aceea din cursul complet de educatie superioara medievala.

Tanarul Grigorie, abia implinind 20 de ani, s-a retras in Muntele Athos in anul 1316, devenind novice la Manastirea Vatoped, sub indrumarea monahiceasca a Parintelui Nicodim. Acolo a fost tuns in monahism si a pornit pe calea sfinteniei.

A mai vietuit si in alte doua asezaminte monahale: Lavra "Sfantul Atanasie Athonitul" si Schitul Glossia. Aici a deprins practica rugaciunii inimii, isihasmul devenind pentru el un mod de viata. Din cauza incursiunilor turcilor din anul 1326, se va muta la Tesalonic, impreuna cu 12 monahi isihasti, unde va fi hirotonit preot. Isi va continua viata de asceza, impreuna cu cei 12 calugari, intr-un schit de pe muntele de langa Veria: cinci zile pe saptamana petrecea in rugaciune si post, fara sa se intalneasca cu nimeni, iar sambata si duminica cobora in mijlocul fratilor si al credinciosilor, slujind Sfanta Liturghie si predicand.

S-a intors la Athos si s-a asezat pentru o perioada in schitul "Sfantul Sava", de langa Marea Lavra. Deceniul urmator incepe controversa isihasta, adversarii Sfantului Grigorie fiind monahul Varlaam (care sustinea imposibilitatea cunoasterii lui Dumnezeu, in afara unui demers teologic speculativ, si experierii slavei divine) si discipolii acestuia: calugarul bulgar Akyndinos, Patriarhul Ioan XIV Kalekas (1341-1347), chiar si imparatul Andronicus III Paleologul (1328-1341).

Sfantul Grigorie devine apologet al isihasmului si, implicit, al Ortodoxiei, formulandu-si viziunea ascetica si mistica in "Triade in apararea sfintilor isihasti" (1338) si "Tomul Aghiorit" (1340). Sinodul de la Constantinopol din 1341, desfasurat la Biserica "Sfanta Sofia", a fost de acord cu punctul de vedere al Sfantului Grigorie, si anume ca, inaccesibil in esenta Sa, Dumnezeu Se descopera si poate fi cunoscut prin energiile Sale necreate. Insa disputele dintre Palamiti si Varlaamiti au continuat pana intr-acolo incat, in 1344, Sfantul Grigorie a fost intemnitat. In 1347, a fost eliberat si numit Arhiepiscop al Tesalonicului. In 1351, Sinodul din Vlaherne a aparat cu solemnitate caracterul ortodox al invataturilor sale.

A trecut la cele vesnice la 14 noiembrie 1359. Potrivit traditiei, inainte de a face trecerea spre lumea vesnica, i s-a aratat Sfantul Ioan Gura de Aur, care i-a adresat cuvintele: "Spre Inaltimi! Spre Inaltimi!"

A fost canonizat la noua ani de la moartea sa. Moastele Sfantului Grigorie Palama se pastreaza la Tesalonic. Este praznuit de doua ori pe an: pe 14 noiembrie si in duminica a doua din Postul Mare.

Troparul Sfantului Grigorie Palama

Luminatorule al dreptei credinte, sprijinul Bisericii si invatatorule, podoaba monahilor, aparatorule cel nebiruit al teologilor; facatorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, propovaduitorule al harului, roaga-te pururea sa se mantuiasca sufletele noastre.

Tot in aceasta zi, Biserica face pomenirea Sfantului Mucenic Constantin cel ce din Idra.





