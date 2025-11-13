Când este Lăsata secului înainte de Postul Crăciunului 2025

Fiecare post din an începe cu o zi în care se lasă sec și în care credincioșii gustă pentru ultima oară din bucatele de dulce și se pregătesc pentru zilele de rugăciune și cumpătare. În 2025, Postul Crăciunului începe într-o zi de vineri, 14 noiembrie, astfel că lăsata secului va fi joi, 13 noiembrie. În această zi, care oricum este una de post, este bine să ne hrănim doar cu mâncăruri ușoare – legume, ciuperci, fructe și nuci – și să ne gândim mai mult la curățenia sufletească decât la bucate.

Ultima zi în care se mai pot consuma alimente de dulce este joi, 13 noiembrie, zi închinată Sfântului Ioan Gură de Aur, mare povățuitor al credincioșilor. Cu smerenie, el ne amintește că postul nu este doar înfrânare trupească, ci mai ales întoarcere a inimii spre Dumnezeu.

Cumpătarea, smerenia și faptele bune – darurile aduse Domnului

În timpul Postului Crăciunului, tradiția ortodoxă cere abținerea de la carne, ouă și lactate, iar în anumite zile chiar și de la vin sau untdelemn. Dar dincolo de rânduielile alimentare, postul adevărat înseamnă curăția inimii. Creștinii sunt îndemnați să meargă mai des la biserică, să se spovedească, să se roage, să citească din Sfânta Scriptură și din scrierile sfinților părinți.

Totodată, este o perioadă a faptelor bune – a iertării, a dărniciei și a sprijinului celor aflați în nevoie. Postul Nașterii Domnului nu este o povară, ci o binecuvântare, o cale prin care omul se împacă cu sine și cu ceilalți. În aceste zile, cumpătarea, modestia și inima milostivă valorează mai mult decât orice dar material.

Marile sărbători din Postul Crăciunului 2025 – cruce neagră și cruce roșie

Perioada celor 40 de zile de post, înaintea Nașterii Domnului, este o perioadă cu multe sărbători creștine, însoțite de obiceiuri și tradiții frumoase. Iată ce sărbători mari sunt în perioada postului, conform calendarului creștin ortodox.