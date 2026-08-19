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Extern· 1 min citire
Rusia, acuzată că alimentează Iranul cu drone și muniție, în plin conflict cu Statele Unite
Drone iraniana (grafica Profimedia)
Rusia aprovizionează Iranul cu muniție, componente pentru drone și explozivi, prin Marea Caspică, potrivit unui document european citat de NBC News. Potrivit acestuia, transpoturile au fost organizate cu nave din numeroase nave au transportat echipamente militare pentru Teheran, în contextul loviturilor americane și israeliene asupra Iranului.
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