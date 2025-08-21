O, Sfinte Iuda Tadeu, ruda a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol si martir glorios, stralucit in virtuti si puternic in minuni, credincios si grabnic ajutator al celor ce te cinstesc si se incred in tine, priveste cu ochi milostivi la cel ce astazi alearga la tine si cer mijlocirea ta.

Tu ai dobandit de la Dumnezeu darul de a ajuta indeosebi pe acei care au pierdut aproape orice speranta si se afla in pragul disperarii.

Priveste deci la mine si vezi in ce stramtorare ma aflu. Viata mea este o viata de suferinta. Zilele mele sunt pline de durere si necaz, sufletul meu este o mare amaraciune.



Cararile mele sunt pline de suspine si lacrimi si fara griji mistuitoare care imi macina toata puterea de viata.

Nelinistea, disperarea si lipsa de incredere in ajutorul de sus imi coplesesc de multe ori sufletul, astfel incat mi se pare ca providenta dumnezeiasca m-ar fi parasit.

Atunci sufletul meu se umple de intuneric, credinta se clatina, inima mea slabeste si disperarea se furiseaza in suflet vrand sa se faca stapana peste mine,

O, Sfinte Iuda Tadeu, tu nu ma poti lasa in starea aceasta grozava. La tine alerg, pe tine te rog, ajuta-mi. Asculta te rog, rugamintea mea! Nu ma voi departa de tine pana cand nu ma vei asculta.

Grabeste-te si vino-mi te rog in ajutor si nu ma lasa ca increderea mea in tine sa fie rusinata. Fie ca prin mijlocirea ta sa se preamareasca si intru mine nesfarsita milostivire a lui Dumnezeu. Asculta-mi rugaciunea mai ales in necazul meu cel mare pe care il am acum si da-mi grabnicul tau ajutor in ( se marturiseste necazul ).

Nu lasa ca sufletul meu sa ramana zdrobit de aceasta lovitura a durerii si sa cada in disperare. Asculta-ma o, Sfinte Iuda Tadeu, implineste-mi rugamintea si eu iti voi fi recunscator in toate zilele mele.



Te voi cinsti ca pe cel mai de seama ajutator al meu. Voi multumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta si voi raspandi pe cat imi va sta in putere cinstirea ta intre oameni. Amin.