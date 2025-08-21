Ortodoxe

Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei

Greco-catolice

Sf. ap. Iuda Tadeu; Sf. m. Vasa și fiii ei; Sf. papă Pius al X-lea

Romano-catolice

Sf. Pius al X-lea, pp.



Sfântul Apostol Tadeu este pomenit în calendarul creștin ortodox în ziua de 21 august.

Sfântul Tadeu a fost din cetatea Edesa. Era evreu de neam și cunoștea desăvârșit Scriptura Legii Vechi. A venit în Ierusalim în timpul Sfântului Ioan Botezatorul și s-a minunat auzind propovăduirea lui și văzând îngereasca lui viață.

A fost botezat și a devenit ucenic al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, apoi apostol al Mântuitorului Iisus Hristos. S-a aflat în rândul celor 70 de ucenici.

După pătimirea cea de bunăvoie, după moartea Domnului și după învierea cea de a treia zi și înălțarea Lui la ceruri, Sfântul Tadeu a predicat Evanghelia în cetatea Edesa și în împrejurimi, în Siria și în cetatea Berit din Fenicia, de unde a și plecat la Domnul. Moaștele Sfântului Apostol Tadeu au fost aduse la Constantinopol în anul 377.

Sfântul Apostol Tadeu este altul decât Sfântul Apostol Iuda Tadeu, numit Levi, unul dintre cei doisprezece apostoli, a cărui pomenire se face în ziua de 19 iunie.



* Preotul Romulus (Romul), diaconul Silvanus (Silvan), diaconul Donatus (Donat) și fratele său Venust au primit moarte martirică în localitatea Cibalae (Cibales), în apropiere de Sirmium - astăzi Sremska Mitrovița Serbia. Tuturor li s-a tăiat capul cu sabia în ziua de 21 august, anul 304, pentru că au mărturisit că sunt creștini și au refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni.



* Sfânta Muceniță Vasa și cei trei fii ai ei au suferit moarte martirică în cetatea Edesa în timpul împăratului Maximian Galeriu (305-311).