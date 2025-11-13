De la o zi la alta românii scot tot mai mulți bani din buzunar pentru fiecare litru de combustibil, iar scumpirile se reflectă în toate domeniile, în special la alimentele de bază. Asta pentru că odată cu scumpirea carburantului, se va scumpi și transportul mărfurilor.

Motorina a trecut deja de pragul de 8 lei pe litru, iar benzina se aproprie periculos de acest nivel. Un litru de benzina standard costa acum 7 lei și 66 de bani.

Veștile propaste nu se opresc aici și asta pentru că de la 1 ianuarie rmează o nouă scumpire, odată cu majorarea accizelor la carburanți.

Șofer: Din ce în ce mai mare.

Reporter Realitatea PLUS: Când ați alimentat ultima dată?

Șofer: Azi dimineață.

Reporter Realitatea PLUS: Și cât ați plătit?

Șofer: 7.50 pe benzină. E benzina cea ieftină, cea scumpă e deja la 8 lei.Nu mai putem să mai facem față. Și așa alimentez destul de mult în fiecare zi, destul de mulți litri. Ar trebui să se întâmple ceva, să se ducă în jos. Rămânem pietoni.

Un alt șofer spune că ”nu avem ce să facem, mergem înainte. Ieri am alimentat. Am văzut că s-au dus prețurilem dar n-avem ce să facem”.

Întrebat unde crede că o să ajungem cu scumpirile acestea, bărbatul a răspuns: ”Asta nu mai știu. Or știi guvernanții unde vom ajunge!? E din ce în ce mai greu”.

În paralel, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că România are suficient combustibil, în ciuda prețurilor uriașe la pompă și pregătește preluarea controlului asupra rafinăriei Petrotel. Concret, oficialul susține că țara noastră nu va fi afectată de sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil.

”Suntem în situația în care avem suficientă motorină și benzină. Am pus deja draftul unui act normativ prin care să reglementăm această situație nouă pentru statul român și pentru toate țările care au aceste implicații, în urma sancțiunilor impuse de SUA.

Ne facem treaba pentru a ne asigura că nu vor fi perturbații în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afetate companiile care au relații comerciale cu această companie și că nu va fi o lipsă a combustibililor pe piață”, a declarat ministrul Energiei.