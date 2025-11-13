Ministrul Energiei a fost întrebat, joi, cum se pregătește România pentru a face față blocării activității Lukoil, măsură care intră în vigoare pe 21 noiembrie. Bogdan Ivan a afirmat că autoritățile își fac treaba pentru a se asigura „că nu vor fi perturbații în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afectate companiile care au relații comerciale cu această companie și că nu va exista o lipsă de combustibili pe piață”.

Pe de altă parte, ministrul a recunoscut că există „o discuție” privind o eventuală creștere a prețului combustibilului la pompă, dar a subliniat că „nu ar trebui să ne facem griji”, întrucât România nu se află în situația Bulgariei, „care este dependentă în proporție de aproape 100% de rafinăria Lukoil”.

Scumpirea carburanților cu 10%, un "detaliu"

Ministrul Energiei a calificat drept „detaliu” scenariul analiștilor privind o scumpire a carburanților cu circa 10%: „Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că în momentul de față România este și exportator (...) Astăzi, la cum este configurată piața, există suficientă motorină și benzină în România, astfel încât să nu se justifice o creștere a prețului — ca să fie foarte clar acest lucru.”

El a adăugat că statul se preocupă să gestioneze situația cu un impact negativ minim, potrivit News.ro.

„De la noi, de la Ministerul Energiei, a pornit draftul actului normativ. Fiecare minister va contribui ulterior: Ministerul de Externe, Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei, iar documentul urmează să fie adoptat în Guvernul României. În clipa în care va fi adoptat, cu fiecare detaliu stipulat, vom ieși public să-l comunicăm. Este foarte important ca atât cetățenii, cât și cei care lucrează în rețelele locale din România să știe că statul se preocupă să rezolve această situație cu un impact negativ minim”, a explicat ministrul.