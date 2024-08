Zilele acestea, Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune.







„Am vrut să vedem și cum este plaja pe aici, deoarece anul trecut am fost și la Costinești și acolo a fost foarte fain, o vacanță foarte frumoasă și ne așteptăm să fie la fel și aici”, spune un turist.



Pe plajele din Eforie Nord se organizează frecvent programe de divertisment, la care participă DJ și artiști cunoscuți. Astfel, oamenii se distrează chiar și cu un buget redus.



„Am venit și acum doi, trei ani și mi s-a părut mai frumos și am venit și anul acesta. Am fost și în Bulgaria, dar era altfel, în România e ca în România”, spune un alt turist.



Românii își organizează vacanțele pe ultima sută de metri, chiar și cu o zi înainte de plecare, spun agenții din turism. Afaceriștii de pe litoral speră ca măcar luna august va salva câștigurile unui sezon destul de slab, față de anii din urmă.



Unele hoteluri își vor majora tarifele pentru ultima oară în această lună, însă este o creștere mică față de până acum, potrivit proprietarilor la malul mării.