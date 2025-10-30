Decizia TVR de a relua participarea României la Eurovision Song Contest 2026 la Viena are o semnificație simbolică profundă. Anul 2026 marchează atât 70 de ani de existență ai Televiziunii Române, cât și cea de-a 70-a ediție a celebrului concurs muzical.

Această hotărâre restabilește o tradiție care a promovat constant muzica românească pe scena internațională.

Schimbarea de Strategie a TVR

Dan-Cristian Turturică, Președinte-Director General al SRTv, a explicat motivele revenirii, subliniind o analiză critică a performanțelor anterioare.

„Am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori. Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului... Am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă.”

Eurovision 2026: Viena, gazdă la ediția aniversară

Eurovision Song Contest, cea mai importantă competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), va avea loc la Viena, Austria, după ce reprezentantul Austriei, JJ, a câștigat ediția din 2025 de la Basel, Elveția. Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai 2026, în timp ce finala va avea loc pe 16 mai 2026. România a participat la Eurovision din 1993, cele mai bune rezultate fiind locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem în 2005 și Paula Seling & Ovi în 2010).